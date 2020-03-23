Мосгоризбирком предложил провести голосование по поправкам в Конституцию онлайн

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Мосгоризбирком выступил с предложением провести электронное голосование по поправкам в Конституцию. Как сообщает РИА Новости, речь идет о четырехдневном периоде с 19 апреля.
Председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолаев заявил, что дистанционное голосование организуют только в одном избирательном округе.
"Если мы в сентябре прошлого года проводили эксперимент в трех избирательных округах, то сейчас необходимости формировать три избирательных участка нет. Голосование проводится по единому федеральному округу, голосование проводится для жителей города Москвы, то есть для тех избирателей, место жительства которых находится в городе Москве. Предлагается образовать один участок дистанционного электронного голосования", – объяснил специалист.
Заявление на участие в электронном голосовании можно будет подать с 25 марта, причем как на портале mos.ru, так и на едином портале госуслуг. Прием заявлений завершится 16 апреля.
Ранее электронное голосование применялось на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва 8 сентября 2019 года.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России 20 марта утвердила порядок подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений Конституции РФ. Документ определяет действия наблюдателей, сотрудников избирательных комиссий и самих голосующих.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля. Конституционный суд признал изменения в Конституции соответствующими действующему основному закону.
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