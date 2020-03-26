Сервис BlaBlaCar приостановит работу в столице с 29 марта

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Популярный сервис BlaBlaCar прекратит свою работу в Москве с 29 марта, рассказали ТАСС представители компании.
"Следуя требованиям руководства Москвы, в ночь с воскресенья на понедельник мы приостановим работу сервиса в столице", – сказали в пресс-службе BlaBlaCar. Данная практика может применяться и в других регионах страны, когда поступит запрос от местных властей, уточнили в компании.
Ранее в Twitter "Московский транспорт" обратили внимание, что у приложения нет системы контроля за здоровьем водителей. В результате допускались риски, связанные с распространением коронавируса.
В России на фоне пандемии приняли ряд ограничительных мер. В ряде регионов, в том числе в Москве, отменили учебные занятия, запретили массовые мероприятия. Помимо того, организациям рекомендовали перевести сотрудников на удаленную работу.
Обработка автобусов в качестве профилактики коронавируса в Москве
В настоящий момент в Москве действует режим повышенной готовности. Сергей Собянин обратился к жителям, чтобы они воздержались от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. По словам мэра столицы, нужно соблюдать домашний режим, так как москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по коронавирусу.
В России коронавирусом заразились 840 человек. Согласно данным ВОЗ, в мире заболело свыше 414 тысяч человек, более 18 тысяч скончалось.
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