Собянин рассказал о создании штаба для помощи москвичам старше 65 лет

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сергей Собянин посетил новый call-центр правительства Москвы, который ведет прием обращений граждан по вопросам, связанным с распространением коронавируса. В частности, москвичи смогут получить всю необходимую информацию по вопросам поддержки пожилых и об оформлении больничных листов.

"Мы открываем новый мощнейший call-центр на базе школы на ЗИЛе – самой большой школы в России. Эти люди будут работать как с пожилыми, так и со всеми москвичами, у кого есть вопросы, связанные с ограничительными мерами, которые вводятся", – сказал мэр.

Он пояснил, что открытие call-центра было обусловлено необходимостью ответить на все вопросы горожан, которые стали поступать в большом количестве после введения ряда ограничительных мер.

"Все эти меры, которые вводятся постепенно и системно одна за другой, требуют разъяснений: огромное количество вопросов. В первую очередь эти вопросы были связаны с выдачей больничных листов тем, кто прилетает из-за границы. Затем масса звонков сместилась в сторону вопросов, связанных с социальной поддержкой граждан, москвичей старше 65 лет. Это вопросы, связанные с доставкой лекарств, питания, обслуживания, выдачей больничных листов тем, кто перешел с работы на больничный, в том числе доставка топлива на дачи, если они уехали на данные участки", – сказал Собянин, добавив, что сейчас идет вал звонков, связанных с работой общепита и торговли, а для этого необходимо наращивать систему коммуникаций.

Новый call-центр начал работу 17 марта в здании школы № 548 на ЗИЛе на проспекте Лихачева. Это второй такой call-центр в столице. Первый работает с 4 марта на базе школы № 1409 на Ходынском бульваре.

Прием звонков в двух центрах осуществляют 370 операторов, являющихся сотрудниками центров "Мои документы".

Операторы дежурят посменно в режиме 2/2. Перед началом работы операторы проходят обучение в учебном центре – порядка 50-60 человек в день. Звонки принимаются ежедневно с 08:00 до 21:00.

С 23 марта центр приступил к приему звонков от пожилых москвичей, которым предстоит несколько недель провести дома. Горожане могут получить социальную и психологическую помощь по телефону +7 (495) 870-45-09. Также соцработники и волонтеры готовы помочь в доставке на дом продуктов и необходимых лекарств.

Отмечается, что только за первые сутки call-центр принял более четырех тысяч звонков по оказанию соцуслуг. Чаще всего горожане просили привезти лекарства (1,5 тысячи обращений) и продукты (более 1 тысячи обращений).

Психологи, в свою очередь, приняли 132 звонка. Специалисты подчеркнули, что при более длительной помощи они рекомендуют москвичам обратиться в Московскую службу психологической помощи населению, где пройдет общение со специалистами через чат или Skype. Также для москвичей продолжает работать в круглосуточном режиме телефон неотложной психологической помощи 051.

23 марта Собянин сообщил о введении домашнего режима для горожан старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Ограничения начали действовать с 26 марта по 14 апреля.

Работающих граждан Собянин призвал оставаться дома. Исключение мэр сделал для руководителей и сотрудников, чье нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий и органов госвласти, а также для работников здравоохранения.

Остальных пожилых или страдающих хроническими заболеваниями сотрудников работодатели обязаны либо перевести в режим удаленной работы, либо предоставить им оплачиваемый отпуск, либо отправить на больничный. Для вышеназванных горожан, а также студентов колледжей и вузов отменены льготы в транспорте.

В качестве поддержки и компенсации находящимся на самоизоляции пенсионерам выплатят материальную помощь – 4 тысячи рублей. Из них две положены авансом, остальные две – после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения.

По последним данным ВОЗ, в мире заражено уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось.