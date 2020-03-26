Юрист по трудовому праву объяснил нюансы выходной недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Член Ассоциации "Юристы за трудовые права", руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич рассказал Москве 24 о важных моментах, связанных с указом президента о нерабочей неделе.

По его мнению, Государственная инспекция труда и прокуратура будут реагировать на нарушения незамедлительно.

Бабич в первую очередь озвучил ситуацию с людьми, которые работают дистанционно. Юрист уверен, что данная категория также попадает под указ президента. Он считает, что любые попытки работодателя оставить своих подчиненных на рабочих местах является нарушением.



Олег Бабич член Ассоциации "Юристы за трудовые права", руководитель правового департамента Конфедерации труда России Если организация попадает под этот указ, то совершенно непринципиально, работает человек на "удаленке" или он работает в офисе, в цеху. Он в любом случае должен отдыхать, и ему все это будет оплачено. Если он будет работать, то это нарушение.



Эксперт отметил, что в случае любых нарушений со стороны работодателя необходимо обращаться в соответствующие инстанции.

"Если работодатель заставляет вас работать, то нужно обращаться в Государственную инспекцию труда, в прокуратуру. И там, и там есть телефоны горячих линий. Я думаю, учитывая сложившуюся ситуацию, реагировать будут быстро", – считает Бабич.

Он уверен, что на данном этапе прокуратура и трудовая инспекция направят все свои ресурсы на урегулирование этих вопросов, в том числе и сохранение полного объема заработной платы.

"На правительственном уровне дано указание, и все об этом слышали. Будут максимально отслеживать нарушения трудовых прав, связанных с введением различных карантинов и принятых для этого мер", – отметил юрист.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля с сохранением заработной платы. О распоряжении сделать следующую неделю нерабочей Путин рассказал во время своего обращения к россиянам. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране.

Сергей Собянин заявил о необходимости закрыть центральные парки столицы, рестораны, кафе и торговые центры на период нерабочей недели. По его словам, они привлекают много людей, поэтому необходимо обсудить график работы таких мест. Он отметил, что нерабочая неделя в стране вводится для того, чтобы бороться с нарастанием заболеваемости коронавирусом.

По последним данным ВОЗ, в мире заражено уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось. Число заразившихся в России за 25 марта выросло до 658 человек. Случаи зафиксировали в 55 регионах. Под наблюдением в рамках самоизоляции – 112 тысяч человек.