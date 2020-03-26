Юрист по трудовому праву объяснил нюансы выходной недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Член Ассоциации "Юристы за трудовые права", руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич рассказал Москве 24 о важных моментах, связанных с указом президента о нерабочей неделе.
По его мнению, Государственная инспекция труда и прокуратура будут реагировать на нарушения незамедлительно.
Бабич в первую очередь озвучил ситуацию с людьми, которые работают дистанционно. Юрист уверен, что данная категория также попадает под указ президента. Он считает, что любые попытки работодателя оставить своих подчиненных на рабочих местах является нарушением.
Эксперт отметил, что в случае любых нарушений со стороны работодателя необходимо обращаться в соответствующие инстанции.
"Если работодатель заставляет вас работать, то нужно обращаться в Государственную инспекцию труда, в прокуратуру. И там, и там есть телефоны горячих линий. Я думаю, учитывая сложившуюся ситуацию, реагировать будут быстро", – считает Бабич.
Он уверен, что на данном этапе прокуратура и трудовая инспекция направят все свои ресурсы на урегулирование этих вопросов, в том числе и сохранение полного объема заработной платы.
"На правительственном уровне дано указание, и все об этом слышали. Будут максимально отслеживать нарушения трудовых прав, связанных с введением различных карантинов и принятых для этого мер", – отметил юрист.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля с сохранением заработной платы. О распоряжении сделать следующую неделю нерабочей Путин рассказал во время своего обращения к россиянам. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране.
Сергей Собянин заявил о необходимости закрыть центральные парки столицы, рестораны, кафе и торговые центры на период нерабочей недели. По его словам, они привлекают много людей, поэтому необходимо обсудить график работы таких мест. Он отметил, что нерабочая неделя в стране вводится для того, чтобы бороться с нарастанием заболеваемости коронавирусом.
По последним данным ВОЗ, в мире заражено уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось. Число заразившихся в России за 25 марта выросло до 658 человек. Случаи зафиксировали в 55 регионах. Под наблюдением в рамках самоизоляции – 112 тысяч человек.
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