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Общество

11:23

Новую тест-систему для выявления COVID-19 зарегистрировали в России

общество безопасность медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России зарегистрировали новую тест-систему, предназначенную для выявления коронавирусной инфекции. Выпускать ее будет компания "ДНК-Технология", передает "Газета.ру".

Известно, что новый тест соответствует требованиям ВОЗ и Минздрава России. С помощью системы можно определять от 10 копий вируса в пробирке.

Так, начиная с сегодняшнего дня, компания ежедневно намерена производить от 200 до 400 наборов тестов. В ближайшее время производство планируется увеличить в сутки до 1 тысячи наборов, рассчитанных на 96 тест-систем.

В ближайшее время будут зарегистрированы новые тест-системы для определения коронавируса

Ранее сообщалось, что тесты на коронавирус в России проводят 95 лабораторий. Их усилиями в сутки делается 36 тысяч анализов на COVID-19.

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить койки, лекарства и тесты для пациентов с подтвержденным короанвиурсом. В частности, правительство должно будет проследить за формированием резерва лекарств, медицинских изделий и тест-систем.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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