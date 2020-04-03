Путин поручил подготовить койки, лекарства и тесты для больных COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить необходимое число коек для госпитализации пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Кроме того, он попросил правительство проконтролировать формирование резерва лекарств, медицинских изделий и тест-систем, говорится на сайте Кремля.

"Формирование резервов необходимых лекарственных средств, медицинских изделий, медицинского оборудования и тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции", – сказано в перечне поручений.

Ответственными за выполнение назначаются премьер-министр РФ Михаил Мишустин и власти регионов. Они должны будут предоставлять доклады о проделанной работе еженедельно.

Ранее сообщалось, что в больнице имени Спасокукоцкого готовы принимать реанимационных больных COVID-19. Прием пациентов начнется 13 апреля. Сообщалось, что в медучреждении на случай необходимости есть 32 дополнительных койки со всеми необходимыми медицинскими газами.

Скоро ГКБ им. Спасокукоцкого сможет принять больных коронавирусом

Также известно, что в борьбу с коронавирусом включились частные клиники. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, столичное здравоохранение мобилизовало все необходимые мощности для борьбы с инфекцией.

За сутки в России подтвердили 601 новый случай коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 32 регионах. Всего в 78 субъектах страны на сегодняшний день выявлено 4149 случаев заражения. За сутки выздоровели 46 человек, 28 из них – в Москве. Итого из больниц выписан 281 человек.