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Москва 24

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Общество

08:44

В больницу в Коммунарке за сутки поступили 62 человека

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В медицинский центр в Коммунарке за сутки поступили 62 человека, сообщил главврач Денис Проценко.

По его данным, на сегодняшний день в медцентре лечение проходят 405 пациентов.

"Из них: с диагнозом пневмония 357, COVID – подтвержденных 217, в отделении реанимации – 31 (на ИВЛ – девять). За сутки поступили 62", – написал Проценко на своей странице в Facebook.

Ранее он рассказал об удивлении от возраста пациентов с COVID-19. Специалист отмечал, что сложнее всех болезнь переносят пациенты, имеющие хронические заболевания.

Кроме того, стали известны подробности самочувствия главврача больницы в Коммунарке. 31 марта тест Дениса Проценко на выявление COVID-19 дал положительный результат.

Стали известны подробности самочувствия главврача больницы в Коммунарке

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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