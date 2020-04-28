Более 115 тыс дополнительных коек развернуто в России – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководителями субъектов РФ по вопросам борьбы с коронавирусом заявил о том, что в стране развернуто более 115 тысяч дополнительных коек, предназначенных для больных COVID-19.
"У регионов была задача к сегодняшнему дню – 28 апреля – дополнительно развернуть 95 тысяч специализированных коек, оснащенных всем необходимым для лечения коронавируса. Информацию по этому вопросу получаю ежедневно. Знаю, что в целом задача решена в срок", – сообщил российский лидер.
Также Путин отметил важность того, чтобы субъекты страны были на 100% готовы к борьбе за каждую жизнь.
"И не должно быть где-то пусто, а где-то густо", – заключил президент.
Ранее глава государства заявил, что количество тестирований на выявление коронавирусной инфекции в РФ возросло в 60 раз. Так, в настоящее время проводится порядка 150 тысяч таких исследований в день.
Согласно последним данным, за последние сутки в России
подтвердили 6 411 случаев заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. Всего в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,4% больше, чем днем ранее. За весь период выписали 8 456 человек.
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