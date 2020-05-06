Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Еще 588 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Общее количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 8 458. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело еще 588 человек", – сказала вице-мэр.
Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке пациент получает соответствующие рекомендации от врачей. Ракова еще раз призвала россиян не заниматься самолечением.
Ранее сообщалось, что в Москве количество проведенных тестов на коронавирус достигло миллиона. Ежедневно в городе проводится более 40 тысяч анализов.
До этого Сергей Собянин рассказывал, что, согласно скрининговым исследованиям различных групп населения, реальное количество заразившихся COVID-19 составляет около 2% от общего количества жителей столицы. Он добавил, что это минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией.
В России за прошедшие сутки подтверждено 10 102 случая коронавирусной инфекции. В Москве зафиксировано 5 714 случаев. Всего в стране зарегистрировано 155 370 случаев в 85 регионах.
Правила личной гигиены в период эпидемии
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