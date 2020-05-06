В Москве провели миллион тестов на коронавирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве количество проведенных тестов на коронавирус достигло миллиона. Об этом сообщает заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы продолжаем активно наращивать объемы тестирования на коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день силами городских, федеральных и частных лабораторий проведен уже один миллион таких исследований", – отметила вице-мэр.
Она добавила, что ежедневно в городе проводится более 40 тысяч анализов. По словам Раковой, только за последнюю неделю масштабы тестирования на коронавирус увеличились в два раза.
Вице-мэр подчеркнула, что количество подтвержденных тестов на коронавирус продолжает увеличиваться, однако рост числа госпитализации остается на прежнем уровне. Она отметила, что такие показатели указывают на то, что Москве удается снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжелых последствий вируса у пациентов.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что, согласно скрининговым исследованиям различных групп населения, реальное количество заразившихся COVID-19 составляет около 2% от общего количества жителей столицы. Он добавил, что это минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией.
По его словам, специалисты создали слаженную систему взаимодействия и борьбы с инфекцией. Собянин также подчеркнул, что поликлиники увеличили диагностику COVID-19 с помощью КТ. Кроме того, за последнюю неделю в десять раз увеличился объем экспресс-тестов на антитела.
При этом Собянин добавил, что пока рано расслабляться, и напомнил горожанам о важности соблюдения всех действующих в городе ограничений.
В России за прошедшие сутки подтверждено 10 102 случая коронавирусной инфекции. В Москве зафиксировано 5 714 случаев. Всего в стране зарегистрировано 155 370 случаев в 85 регионах.
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