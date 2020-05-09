В МВД объяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Граждане, проживающие не по адресу своей прописки, не привлекаются к ответственности при соблюдении режима самоизоляции в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

Ранее газета "Ведомости" опубликовала материал, в котором говорится о том, что на москвича составили протокол о нарушении правил самоизоляции. Уточнялось, что он вышел в ближайший магазин по месту своего фактического пребывания.

"При соблюдении гражданами установленного указом порядка передвижения по городу Москве различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 3.18.1 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях ("Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы"), – сказали в пресс-службе полиции.

В апреле в МВД рассказали, что паспорта с истекшим после 1 февраля сроком останутся действительными до 15 июля. Уточняется, что при необходимости документ заменят. Для этого нужно оставить заявку через Единый портал госуслуг либо воспользоваться предварительной записью по телефону, соблюдая требования карантинных мероприятий. Для подростков, которым исполнилось 14 лет, до получения паспорта основными удостоверениями личности временно станут свидетельство о рождении и загранпаспорт.

Ограничительные меры в столице продлены до 31 мая. Это распространяется на режим самоизоляции, функционирование предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей.

При этом с 12 мая в городе возобновится работа предприятий промышленности и строительства. Вводится также масочный режим: в общественных местах нужно будет носить маски и перчатки.

Ранее оформленные рабочие пропуска автоматически продлят до 31 мая. Сотрудники, которые выходят на работу с 12 мая, должны заранее оформить их.

За сутки в стране выявили 10 817 случаев коронавируса в 84 регионах. В 40,7 процента из них клинических проявлений инфекции не обнаружено. Наибольшее число зарегистрировано в Москве – 5 667 человек.

Всего на сегодняшний день в РФ зафиксировано 198 676 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период установлено 1 827 летальных исходов, из больниц были выписаны 31 916 пациентов с диагностированным COVID-19.