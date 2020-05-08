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Общество

08 мая, 22:28

Заммэра Ракова назвала порядок ношения масок в Москве после 12 мая

общество безопасность

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что после 12 мая жителям столицы будет разрешено снимать маски только дома и в изолированных кабинетах.

Об этом представитель мэрии заявила в эфире телеканала "Россия 1".

"Общественное место - это все, за исключением, на самом деле, вашей квартиры или рабочего кабинета, где вы сидите одни. Это то, где вы непосредственно можете соприкасаться со всеми другими людьми. Все посетители общественного городского транспорта обязательно должны быть в масках и перчатках", – заявила Ракова.

С 12 мая в столичном регионе вводится обязательное требование о ношении масок и перчаток. При этом пользоваться каким-то одним средством нельзя, это будет караться штрафом, как и отсутствие защиты вообще. Речь идет о суммах от 4 до 5 тысяч рублей.

Власти Подмосковья пока штрафовать за отсутствие маски после 12 мая не будут.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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