Определены сроки открытия магазинов одежды в России

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Магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, сообщает Газета.ру.

Об этом рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

В интервью для сайта стопкоронавирус.рф она указала, что на первом этапе площадь торгового зала не должна превышать 400 квадратных метров.

Кроме того, Руженцова указала, что в торговых точках необходимо создать условия для соблюдения дистанции между посетителями.

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Роспотребнадзор ранее предложил снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, в три этапа.

На первом этапе можно будет гулять с детьми и заниматься спортом на открытом воздухе. Затем предусмотрено возобновление работы объектов сферы торговли и услуг.

На третьем начнут открываться парки и скверы при условии соблюдения дистанции. После этого станут доступны гостиницы и предприятия общепита.

Также стало известно, что более 100 тысяч компаний, которые арендуют площади в столичных торговых центрах, получат льготы от правительства Москвы.