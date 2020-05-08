Арендаторы смогут расторгать договоры без штрафов

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает особый порядок продления и расторжения некоторых договоров аренды недвижимости.

В частности, кабмин предложил предоставить возможность пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях для арендаторов недвижимости в гособственности.

Норму хотят распространить на добросовестных арендаторов, заключивших договора до введения режима повышенной готовности, передает РИА Новости.

Похожие меры предусмотрены и для арендаторов земельных участков в госсобственности. В этом случае предлагается разрешить продлить договор на срок до трех лет.

Проект также предполагает наделение организаций и индивидуальных предпринимателей правом без штрафов расторгнуть договор аренды.

Это предусмотрено для случаев, когда доходы упали более чем вдвое с момента введения режима чрезвычайно ситуации или повышенной готовности.

Ранее стало известно, что более 100 тысяч компаний, которые арендуют площади в столичных торговых центрах, получат льготы, введенные правительством Москвы.

20 апреля мэр Москвы Сергей Собянин поручил выделить около 70 миллиардов рублей на поддержку столичного бизнеса. Кроме того, он предоставил предпринимателям беспроцентную отсрочку на 3,6 миллиарда рублей.