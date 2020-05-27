Многодетным семьям предложили выплатить по 12 тыс рублей на ребенка

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В общенациональный план действий по восстановлению экономики, занятости и доходов населения предложили внести пункт о специальных мерах поддержки многодетных семей. В частности, в инициативе говорится о выплатах в размере 12 тысяч рублей на каждого ребенка, передает News.ru.

С подобным предложением выступил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. В настоящее время его инициатива направлена президенту РФ Владимиру Путину.

"На первом этапе, в июне – сентябре текущего года, на стадии адаптации имело бы смысл произвести всем без исключения многодетным семьям единовременную выплату из расчета 12 тысяч рублей на одного ребенка в возрасте до 18 лет включительно", – заявил Крупнов.

По его словам, такая мера позволит оказать поддержку таким семьям в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений.

"Особенно важно данные выплаты сделать именно "июньскими", так как все негативные последствия режима самоизоляции в полной мере проявятся именно в этот период", – уточнил автор инициативы.

Помимо этого, Крупнов отметил необходимость повтора таких выплат в декабре, а также призвал оперативно принять закон "О статусе многодетной семьи в Российской Федерации", в котором должна отразиться система мер, гарантирующих обеспечение ежемесячного дохода на каждого ребенка в семье в размере не менее прожиточного минимума.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил установить дополнительную ежемесячную выплату 5 тысяч рублей для всех детей до трех лет.

Также известно, что единоразовая выплата, введенная с 1 июня для каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно, составит 10 тысяч рублей.

Помимо этого, сообщалось, что вдвое был увеличен минимальный размер пособия по уходу за ребенком – до 6 751 рублей.