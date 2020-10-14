За 10 лет Москва направила на региональные доплаты к пенсиям 1,1 триллиона рублей

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За 10 лет на региональные доплаты к пенсиям из бюджета столицы выделено 1,123 триллиона рублей, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
По его словам, расходы выросли с 91,4 миллиарда рублей в 2010 году до 148,1 в 2019 году. В 2020 году на региональные доплаты к пенсиям город выделит 157,4 миллиарда рублей.
"Москва осуществляет региональную доплату к пенсии неработающим пенсионерам, зарегистрированным в Москве больше 10 лет, до величины городского социального стандарта минимальных доходов неработающих пенсионеров", – отметил Ефимов.
Он напомнил, что в 2010 году городской социальный стандарт был установлен в размере 10 275 рублей, к 2020 году его размер вырос до 19 500 рублей. Последний раз его размер увеличивался в 2019 году – на две тысячи рублей.
Глава департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов уточнил, что в 2020 году региональные доплаты к пенсиям получат более двух миллионов человек. Средний размер доплат от города составит 6 313 рублей.
В 2020 году город сохранит все льготы и социальные выплаты. На реализацию госпрограммы "Социальная поддержка жителей города Москвы" с января по сентябрь выделено 415,6 миллиарда рублей, на 21,1% больше, чем годом ранее.
Поддержку в различной форме получают более 4,5 миллиона москвичей, в том числе многодетные семьи, инвалиды, сироты, участники войн, ветераны и малообеспеченные семьи.
52 категории горожан имеют право на льготы и субсидии по оплате ЖКХ, на которые в этом году выделено 47,4 миллиарда рублей без учета федеральных субвенций.
Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила письмо председателю кабмина РФ Михаилу Мишустину с предложением отменить накопительную часть пенсии.
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