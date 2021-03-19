В Госдуме не поддержали предложение о введении налога на животных в РФ

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Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов выступил против налога на животных. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Налога на животных не будет никогда. Я хочу это подчеркнуть, что мы категорически против, мы этого не допустим, потому что владение животным не должно облагаться бременем, в том числе и финансовым", – объяснил парламентарий, добавив, что введение подобного налога контрпродуктивно.

"Единственное, к чему это приведет, – это к тому, что от животных начнут массово избавляться, выкидывать их", – подчеркнул депутат Государственной думы.

Как напомнил парламентарий, люди порой берут животных с улиц, из приютов, выхаживают их. Таким образом, по его словам, вводить для россиян дополнительный налог недопустимо.

"Сегодня ко мне пришла на прием женщина, у нее 10 кошек. Всех этих 10 кошек она подобрала на улице в ужасном состоянии. Она их сама выходила, им у нее хорошо. Она пенсионерка, ее пенсия – 12 тысяч рублей", – сказал депутат, добавив, что таких людей надо благодарить за заботу о бездомных животных.

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