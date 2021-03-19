В Госдуме не поддержали предложение о введении налога на животных в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов выступил против налога на животных. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Налога на животных не будет никогда. Я хочу это подчеркнуть, что мы категорически против, мы этого не допустим, потому что владение животным не должно облагаться бременем, в том числе и финансовым", – объяснил парламентарий, добавив, что введение подобного налога контрпродуктивно.
"Единственное, к чему это приведет, – это к тому, что от животных начнут массово избавляться, выкидывать их", – подчеркнул депутат Государственной думы.
Как напомнил парламентарий, люди порой берут животных с улиц, из приютов, выхаживают их. Таким образом, по его словам, вводить для россиян дополнительный налог недопустимо.
"Сегодня ко мне пришла на прием женщина, у нее 10 кошек. Всех этих 10 кошек она подобрала на улице в ужасном состоянии. Она их сама выходила, им у нее хорошо. Она пенсионерка, ее пенсия – 12 тысяч рублей", – сказал депутат, добавив, что таких людей надо благодарить за заботу о бездомных животных.
Ранее в России предложили отказаться от НДС. Помимо отмены НДС, Николай Арефьев заявил о необходимости регулирования цен на товары первой необходимости: хлеб, сахар, масло, лекарства.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: