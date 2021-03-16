В Госдуме поддержали инициативу снизить НДС на стройматериалы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Госдуме положительно оценивают предложение снизить НДС на строительные материалы и оборудование на 10%. Об этом сообщает RT.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что готова поддержать данную инициативу.
"Предложение моего коллеги, на мой взгляд, будет способствовать удешевлению конечной стоимости квадратного метра жилья. А это сегодня очень актуально для России", – считает Бессараб.
Она отметила, что сейчас в России наблюдается "строительный бум", которому уже способствует льготное ипотечное кредитование. Новая инициатива могла бы дополнительно простимулировать строительную отрасль.
Ранее предложение снизить НДС на стройматериалы озвучил депутат Госдумы Василий Власов. В своем обращении к Антону Силуанову он указал на необходимость снизить для граждан затраты на приобретение или строительство жилья.
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