В Совфеде оценили планы по индексации социальных пенсий

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Первый зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский оценил планы по индексации социальных пенсий. Об этом сообщает RT.

По словам сенатора, индексацию произвели только в отношении нескольких социальных выплат. Прежде всего, это пенсии неработающим пенсионерам.

"С 1 февраля мы проиндексировали социальные доплаты, которые называются ежемесячной денежной выплатой... Ну и с 1 апреля в соответствии с законом индексируются социальные пенсии. Это небольшая численность пенсионеров, порядка четырех миллионов человек, которые не смогли себе заработать трудовую пенсию, у них не хватает стажа, поэтому им положена социальная пенсия, которую можно считать неким социальным пособием", – уточнил Рязанский.

Он также отметил, что на данный момент мера является компенсационной помощью. Средняя пенсия этой категории составит около 10 тысяч рублей, заключил сенатор.



Ранее сообщалось, что социальные пенсии в РФ будут проиндексированы на 3,4% с 1 апреля 2021 года. Уточнялось, что в бюджете ПФР на данные цели заложено 12,8 миллиарда рублей. Кроме того, решение затронет свыше 3,9 миллиона человек.

