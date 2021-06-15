Собянин открыл коронавирусный стационар в ГКБ № 15 имени Филатова

Сергей Собянин открыл коронавирусный стационар в городской клинической больнице № 15 имени Филатова. Медицинское учреждение снова перепрофилировали для приема пациентов с COVID-19.

"За последние дни мы видим взрывной рост диагностики COVID-19 – около 80%. И на 70% увеличилось поступление тяжелых больных в стационары Москвы. В связи с этим мы открываем еще целый ряд больниц на 4 тысячи коек, и одна из этих больниц – это Филатовская больница № 15", – заявил градоначальник.

Он отметил многофункциональность медучреждения, что позволяет ему оказывать больным весь спектр необходимой помощи.

Как отметили в пресс-службе мэрии и правительства Москвы, при необходимости в клинику могут быть госпитализированы и беременные женщины.

Уточняется, что в здании оборудовано 1 877 коек для приема пациентов с коронавирусной инфекцией, 162 из которых находятся в реанимации. Кроме того, при больнице развернута лаборатория мощностью 5 тысяч анализов в сутки.

Ранее мэр Москвы объявил о запуске программы стимулирования москвичей старше 18 лет к вакцинации.

Те, кто получил первый компонент вакцины от коронавируса в период с 14 июня по 11 июля, станут участниками розыгрыша автомобилей. Раз в неделю будет разыгрываться 5 машин стоимостью примерно 1 миллион рублей.