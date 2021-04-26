"ЕР" проведет широкое обсуждение предвыборной программы с жителями регионов и экспертами

Фото: ЦИК политической партии "Единая Россия"
"Единая Россия" проведет обсуждение предвыборной программы с жителями регионов и экспертами. Об этом сообщили в пресс-службе Московского городского регионального отделения партии.
"Еще полгода назад, в октябре, "Единая Россия" начала формировать программу на выборах VIII созыва Госдумы РФ. Лидер нашей партии Дмитрий Медведев четко обозначил ориентир – программа должна быть народной. Она должна опираться на предложения жителей, стать выражением их наказов. И сегодня мы можем сказать уверенно: заявленный план исполняется", – сказал секретарь столичного отделения партии Андрей Метельский.
Он отметил, что обсуждение предвыборной программы с жителями и экспертным сообществом запланировано на ближайшее время. В основе программы будут озвученные президентом поручения, касающиеся развития социального государства, газификации, экологии, культуры и внешней политики.
По слова Метельского, в прошлом и наступившем году исполком МГРО провел значительные преобразования.
"Прошлой осенью московская организация "Единая Россия" впервые провела широкий опрос граждан о параметрах бюджета столицы на 2021 год. Люди обозначили главные приоритеты – по развитию медицины, по решению проблем дольщиков, по дополнительному образованию для детей – и партия через своих депутатов в Мосгордуме внесла в финансовый план Москвы соответствующие коррективы", – пояснил секретарь МГРО, добавив, что также расширилось взаимодействие с корпусом муниципальных депутатов.
Так, в начале года "Единой Россией" были организованы встречи депутатов с руководством ключевых департаментов столичного правительства, ряд озвученных проблем уже решен.
Метельский подчеркнул, что партии удалось сформировать по-настоящему народную программу, которую все еще можно дорабатывать. Он надеется, что ее удастся реализовать в новом созыве Госдумы.
В пресс-службе отметили, что для реализации послания потребуется первоочередное принятие около 10 законов. Они должны пройти все законодательные этапы в течение мая и июня, отметил член бюро высшего совета "Единой России", председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что партия включит в предвыборную программу реализацию инфраструктурных проектов в регионах. Они будут касаться строительства жилья, дорог и мостов, обновления общественного транспорта, благоустройства, обновления коммунальных сетей. Также в программе партии отразят дальнейшее совершенствование трудового законодательства.
"В предстоящей пятилетке предстоит решить огромное количество вопросов, связанных с дальнейшим реформированием трудовой сферы: это электронный документооборот, юридический статус самозанятых и их разграничение с наемными работниками, повышение статуса социального партнерства и так далее", – сказал первый заместитель руководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев.
Проект программы будет представлен на съезде партии, который пройдет в три этапа. Первый запланирован на июнь.
"После этого делегаты едут в территории, формируют народную программу. В августе мы проводим второй этап съезда, утверждаем программу, публикуем ее. После 19 сентября состоится третий этап, где мы подведем итоги", – заключил Турчак.
В преддверии выборов в Госдуму президент России Владимир Путин выразил надежду на сохранение настроя на конкурентную борьбу.
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