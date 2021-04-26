Володин заявил, что у России есть свой ген демократии

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ

Россия обладает собственным геном демократии, поэтому странам Запада не стоит беспокоиться о ее судьбе на территории РФ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Западным "доброжелателям" покоя не дает тревога за судьбу демократии в России. Успокойтесь! У нашей страны есть свой ген демократии. Вживлять чужой не нужно. Да и никому мы это не позволим", – сказал он.

Володин напомнил о роли демократических процессов в российской истории, отметив, что во времена Древней Руси решение большинства вопросов достигалось посредством народного самоуправления. В то же время большинство европейских государств были монархическими, отметил спикер.

"Демократия – это не покричать на площади и не побузить на улице", – подчеркнул он.

По мнению Володина, главный смысл демократии заключается в возможности граждан реализовывать права на свободное выражение своих политических взглядов. Он заявил, что российское законодательство и Конституция создают все необходимые условия для проведения свободных демократических выборов.

Ранее Володин призвал глав государств обратить внимание на ситуацию вокруг основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа и бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, напомнив о заявлениях от западных политиков в связи с обеспокоенностью соблюдением прав человека в России.