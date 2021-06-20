Путин посчитал необходимым наращивать темпы вакцинации от коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин считает необходимым наращивать темпы вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в своем видеообращении по случаю Дня медицинского работника.

"Сейчас наша общая задача – сконцентрировать все усилия, все ресурсы, чтобы защитить граждан от коронавируса и его последствий. В первую очередь необходимо наращивать темпы вакцинации", – передает сайт Кремля слова президента.

Глава государства также заявил, что в России продолжается работа по разработке новых вакцин и лекарств от инфекции. Путин отметил, что страна имеет все необходимое в этой сфере.

"Россия сегодня обладает четырьмя собственными вакцинами от коронавируса", – напомнил глава государства.

Уточняется, что речь идет о препаратах "Спутник V", "КовиВак", "ЭпиВакКорона" и "Спутник Лайт".

Ранее Путин анонсировал продолжение выплат медикам за борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19. Президент также заявлял, что власти РФ направили на доплаты медработникам в пандемию уже 350 миллиардов рублей.

До этого из-за роста случаев заболевания COVID-19 главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг. Роспотребнадзор по столице поставил руководителям организаций задачу привить 60% сотрудников.

В частности, вакцинацию должны пройти сотрудники сферы торговли, салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, прачечных, химчисток, общественного питания.

Также привиться обязаны сотрудники детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания. Кроме того, необходимо обеспечить вакцинацию от COVID-19 среди сотрудников театров, кинотеатров и концертных залов.

Позднее обязательную вакцинацию ввели еще в нескольких регионах РФ. В частности, соответствующее постановление было подписано главным государственным санитарным врачом в Тверской области.