Обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан ввели в Тверской области

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В Тверской области вводится обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции для ряда категорий граждан. Об этом информирует сайт управления регионального Роспотребнадзора.

Уточняется, что соответствующее постановление было подписано главным государственным санитарным врачом по региону Арнольдом Выскубовым.

"В Тверской области введена обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан", – подтвердили в пресс-службе.

Вакцинация против новой коронавирусной инфекции станет обязательной для работников торговли, общественного питания, гостиничных услуг а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

"Профпрививки против новой коронавирусной инфекции обязательны для работников <...> общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов", – добавляется в сообщении.

Прививку также будут обязаны сделать государственные гражданские и муниципальные служащие, работники областных органов власти и подведомственных организаций.

Уточняется, что первый компонент вакцины должны получить не менее 60% сотрудников до 18 июля текущего года. Прививка вторым компонентом должна быть сделана до 18 августа.

В сообщении отмечается, что вакцину могут не делать граждане, имеющие соответствующие противопоказания.

За последнюю неделю в Тверской области были госпитализированы 511 человек с коронавирусом. Это на 46% больше, чем в предыдущую семидневку.

За последние сутки в России подтвердили 17 262 новых случая COVID-19. Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 281 309 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Северной Осетии, Адыгее, Республике Тыва, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.