В Роспотребнадзоре назвали эпидситуацию в РФ стабильной по всем инфекциям

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Эпидемическая ситуация в РФ сохраняется стабильной по всем инфекциям. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"В целом по стране эпидситуация стабильна по всем инфекциям. Мы успели привить против кори, против полиомиелита, дополнительные мероприятия провели весной этого года", – приводит ее слова ТАСС.

Кроме того, как заявила глава надзорного ведомства, страна уходит от еще одной волны COVID-19, которая началась в августе. Попова уточнила, что период от начала подъема до пика заболеваемости в России составил не больше 5–6 недель.

До этого глава Роспотребнадзора отмечала, что в настоящее время волна коронавируса уходит в регионы России. При этом она назвала ситуацию с COVID-19 управляемой.

Попова выделила снижение заболеваемости в 27 российских субъектах, среди которых – Москва и Московская область, рост – в 50. Еще восемь регионов вышли на плато.

