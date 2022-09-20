Самый пожилой житель Австралии умер в возрасте 110 лет после COVID-19 – СМИ

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Фото: depositphotos/VitalikRadko
Самый пожилой мужчина Австралии Фрэнк Моуэр умер на 111-м году жизни из-за последствий перенесенного COVID-19. Об этом сообщает телеканал ABC.
Сын Моуэра Барри пояснил, что долгожитель заразился коронавирусом несколько недель назад. По его словам, болезнь заметно ослабила здоровье мужчины.
"Даже в последние месяцы он жил полной жизнью. Он ел сидя, каждый день делал упражнения, у него было много посетителей. В субботний полдень он как всегда решил вздремнуть и так и не проснулся", – заявил сын умершего.
Моуэр родился в 1912 году. У Фрэнка и его супруги Элизабет, на которой он женился в 1939 году, за годы совместной жизни родились шестеро детей. Они принесли паре 13 внуков, 21 правнука и двух праправнуков. Элизбет умерла в 2011 году в возрасте 92 лет.
Мужчина стал самым возрастным австралийцем в июле 2021 года, когда в возрасте 111 лет умер прежний обладатель этого звания – Декстер Крюгер.
В феврале 2021 года от коронавируса умер 100-летний британский ветеран Второй мировой войны Том Мур, который в 2020 году собрал 45 миллионов долларов на помощь врачам в борьбе с инфекцией. Ветеран был госпитализирован с COVID-19, позднее о его смерти сообщила семья.
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