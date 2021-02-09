Во Франции 116-летняя монахиня победила коронавирус

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Во Франции 116-летняя сестра Андре (Люсиль Рандон) смогла победить коронавирус, сообщают "Дни.ру".

Несмотря на почтенный возраст, женщина перенесла COVID-19 в бессимптомной форме. Отмечается, что она сдала положительный тест в доме престарелых в Тулоне, в котором проживает.

Сама женщина не проявляла никакого страха перед болезнью, однако очень боялась заразить соседей.

2 февраля от коронавируса умер 100-летний британский ветеран Второй мировой войны Том Мур, который в 2020 году собрал 45 миллионов долларов на помощь врачам в борьбе с инфекцией. Ветеран был госпитализирован с COVID-19, позднее о его смерти сообщила семья.