В Японии умерла старейшая жительница Земли Канэ Танака

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Японии умерла Канэ Танака, признанная в 2019 году самым пожилым человеком на земле, сообщает Life.ru. Японке было 119 лет.

Родилась она еще до Русско-японской войны – 2 января 1903 года, пережила две мировые войны и увидела правление пяти императоров. Женщина жила в доме престарелых в префектуре Фукуока.

В марте 2019 года ее занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого пожилого жителя планеты. Танака любила шоколад и газировку. В ее планах было дожить минимум до 120 лет.

Ученые Вашингтонского университета (США) заявили, что средняя продолжительность жизни в 2100 году может увеличиться до 126–130 лет. По мнению ученых, уже в этом веке с вероятностью в 99% люди смогут доживать до указанного возраста. При этом около 13% жителей планеты встретят 130-летний юбилей.