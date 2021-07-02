Ученые рассчитали продолжительность жизни людей к 2100 году

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Ученые Вашингтонского университета (США) заявили, что средняя продолжительность жизни в 2100 году может увеличиться до 126–130 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Demographic Research.

В ходе исследования эксперты анализировали прогнозы по демографии и информацию из международной базы данных по долголетию (IDL). Также была учтена выживаемость пожилых людей.

По мнению ученых, уже в этом веке с вероятностью в 99% люди смогут доживать до указанного возраста. При этом около 13% жителей планеты встретят 130-летний юбилей.

Ранее турчанка Секер Арслан 27 июня 2021 отметила свой 119-й день рождения. Если это будет официально подтверждено, то она станет самой старой женщиной в мире.

Родственники Арслан уверяют, что долголетие досталось женщине от матери, которая прожила 110 лет. Согласно водительским правам, долгожительница родилась 27 июня 1902 года. У женщины шесть детей и 12 внуков. Одна из дочерей считает, что секретом стольких лет жизни является правильное питание: в пищу употребляются исключительно натуральные продукты.

