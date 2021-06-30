В Турции отметила день рождения самая старая женщина в мире

Турчанка Секер Арслан 27 июня 2021 отметила свой 119-й день рождения. Если это будет официально подтверждено, то она станет самой старой женщиной в мире, сообщает издание The U.S. Sun.

Родственники Арслан уверяют, что долголетие досталось женщине от матери, которая прожила 110 лет. Согласно водительским правам, долгожительница родилась 27 июня 1902 года. У женщины шесть детей и 12 внуков. Одна из дочерей считает, что секретом стольких лет жизни является правильное питание: в пищу употребляются исключительно натуральные продукты.

"Даже в день рождения на столе были только натуральные продукты: мед, сыр, масло и йогурт домашней закваски", – поделилась дочь Арслан.

Ранее ученые провели исследование, в котором выяснили, сколько максимально может прожить человек. Предельным оказался возраст 120–150 лет.

