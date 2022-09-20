Инфекционист рассказал про опасные симптомы коронавируса

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Симптомы коронавируса, которые длятся более недели, являются опасными. Об этом Москве 24 рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Специалист отметил, что коронавирус может оказывать негативное влияние на почки, сердце, центральную нервную систему и кишечник.

"Все органы и системы затрагиваются коронавирусом, потому что он поражает сосуды, соответственно, поражает микроциркуляторное русло. Все органы, которые требуют обильного кровоснабжения, могут поражаться", – говорит эксперт.

Если симптомы COVID-19 сохраняются длительное время, это повод для беспокойства, продолжает инфекционист.





Евгений Тимаков врач-инфекционист Любые симптомы коронавируса, которые длятся более недели, являются опасными. Это повод обратиться к врачу.

"Если ничего не делать, это может привести к госпитализации, летальному исходу. Может быть нарушение работы органов, инфаркт, инсульт", – предупредил врач.

Специалист напомнил, что для коронавируса характерно и отсроченное проявление болезней. Поэтому в течение полугода после перенесенной инфекции желательно наблюдаться у врача и сдавать необходимые анализы, заключил Тимаков.

Ранее россиянам перечислили признаки затяжного коронавируса. По словам иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова, речь идет про головные боли, нарушение обоняния, сильную усталость, выпадение волос и другие характерные симптомы. Не стоит ожидать, что они пройдут самостоятельно, отмечает эксперт. С такими проблемами необходимо обращаться к врачу.