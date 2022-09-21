В России за сутки выявили 53 045 новых случаев COVID-19

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В России за последние сутки выявили 53 045 новых случаев коронавируса, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Госпитализация потребовалась 4 321 заболевшему. 107 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19 скончались.

За последние 24 часа после лечения от коронавируса выздоровели 59 718 пациентов. Всего COVID-19 в стране перенесли 19 537 543 человека.

Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что более 100 тысяч заболевших коронавирусом в сутки будет выявляться в период осенне-зимней волны COVID-19.

Среди факторов роста количества заражений иммунолог назвал возвращение людей из отпусков, детей – в школы и вузы. Кроме того, такие погодные условия, как температура, инсоляция, влажность, могут оказать негативное влияние на ситуацию с коронавирусом.

