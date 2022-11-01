Ученые заявили, что COVID-19 активирует "тихого убийцу" в мозге

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

COVID-19 активирует "тихого убийцу" нейронов, который не проявляет себя внешне в течение долгого времени. Такая же реакция наблюдается при болезни Паркинсона, сообщается в журнале Molecular Psychiatry.

Ученые Университета Квинсленда пояснили, что микроглиальные инфламмасомы NLRP3 являются важным фактором нейродегенеративных процессов в мозге. Они отвечают за выработку цитокинов, которые способствуют воспалительным реакциям.

Для проверки своей теории специалисты использовали мышей, экспрессирующих человеческий фермент ACE2, который является точкой входа вируса. В ходе исследования выяснилось, что вирус проникал в мозг грызунов и способствовал активации провоспалительных путей с участием NLRP3.

Оказалось, что вирусные частицы коронавируса могут связываться с клетками и проникать в них, а это вызывает сильные воспалительные реакции.

При этом у мышей, которым давали блокирующий активность NLRP3 препарат, значительно снижался микроглиальный воспалительный процесс.

За сутки в России выявили 5 252 случая заражения коронавирусом. За последние 24 часа госпитализировали 1 485 пациентов. Выздороветь удалось 9 308 россиянам. Скончались от инфекции за последние сутки 72 человека.



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