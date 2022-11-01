Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В РФ за сутки выявили 5 252 случая заражения COVID-19. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Экстренная помощь медиков потребовалась за сутки 1 485 пациентам с COVID-19. Выздороветь удалось 9 308 россиянам. При этом скончались от инфекции за последние 24 часа 72 человека.

Всего с начала эпидемии коронавируса было выявлено 21 434 758 случаев инфицирования. Побороть болезнь удалось 20 812 505 россиянам, умерли 390 247 человек.

До этого в Минздраве заявили о стабилизации эпидситуации по коронавирусу в России. Уточнялось, что это является следствием того, что у граждан сформировался определенный уровень иммунитета в результате проведения вакцинации и вследствие перенесенного заболевания.

При этом, как отмечал ранее вирусолог Виктор Ларичев, говорить о победе над коронавирусом еще рано, эпидемиологическая ситуация еще может ухудшиться.



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