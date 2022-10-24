Около 35% населения Москвы привито от гриппа – Роспотребнадзор

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Прививки от гриппа в столице в текущем сезоне получили 35% жителей. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Общее количество человек, привитых от гриппа в городе, составляет 4 433 299, из них 1 323 889 – дети.

В Роспотребнадзоре уточнили, что эпидемиологическая ситуация остается стабильной. Показатели заболеваемости ниже расчетных эпидемических пороговых величин по совокупному населению и во всех возрастных группах детей.

"Среди совокупного населения – ниже на 32,6%, среди детей от нуля до двух лет – на 72,7%, детей трех-шести лет – на 63,6%, детей от семи до 14 лет – на 47,4%", – сообщили в столичном управлении ведомства.

По данным Роспотребнадзора, в 50% случаев заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена циркуляцией риновирусов, еще в 50% – вирусов парагриппа третьего типа.

Ранее врач-оториноларинголог и фониатр Светлана Марнова опровергла миф о том, что надетая шапка может спасти от заражения гриппом. По словам эксперта, выйдя на улицу с влажными волосами без головного убора, может возникнуть барабанной перепонки или мирингит.



Росстат подсчитал, что россияне стали меньше болеть гриппом

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