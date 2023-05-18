Карантин по птичьему гриппу носит профилактический характер – эксперт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Карантин из-за птичьего гриппа в некоторых районах города несет профилактический характер и имеет отношение к сельскохозяйственным пернатым. Об этом сообщает Агентство "Москва" с ссылкой на начальника отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергея Бурмистрова.

Он уточнил, что сельскохозяйственных птиц и без того мало разводят в Москве, это никак не скажется на местном населении. Бурмистров призвал не отказываться покупать птицу в магазинах, так как в этом нет смысла – на фабриках специалисты строго следят за качеством продукции.

Вместе с этим он напомнил, что птичий грипп не передается от человека к человеку, в связи с чем поводов для беспокойства у москвичей нет.

"Вирус передается от птицы к птице и распространяется в местах их массового скопления, например на пруду. По моей информации, в Москве зафиксирована гибель нескольких перелетных чаек от птичьего гриппа на одном из прудов. Но для его распространения необходима крайняя скученность птиц, например как в колониях чаек", – заявил Бурмистров.

Эксперт напомнил, что в Москве подобных территорий, например, птицеводческих хозяйств, практически нет. Бурмистров считает, что даже голуби не способны создать такой скученности, чтобы спровоцировать распространение инфекции. При этом человек может заразиться от птицы только при близком контакте. Эксперт рекомендовал не трогать пернатых и не приносить их к себе домой.

В четверг, 18 мая, Сергей Собянин выпустил распоряжение, согласно которому на некоторых территориях Москвы вводится карантин из-за птичьего гриппа. Были выявлены случаи заболевания диких птиц высокопатогенным гриппом в столичных районах Братеево и Орехово-Борисово Северное.

В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что в Москве нет рисков для жизни и здоровья жителей, так как специалисты не выявили ни одного случая заражения подобным недугом у человека.