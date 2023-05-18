В Москве нет риска распространения птичьего гриппа через продукты

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В Москве нет риска заразиться птичьим гриппом через продукты, сообщили в столичном комитете ветеринарии.

"Заболевание гриппом выявлено у птиц в дикой фауне, поэтому не несет риска распространения через продукцию птицеводства (мясо птицы и яйца)", – передает ТАСС сообщение специалистов.

Ветврачи уже приступили к проведению профилактических мероприятий. В столице планируют исследовать биоматериал птиц, а также провести вакцинацию.

В четверг, 18 мая, Сергей Собянин выпустил распоряжение, согласно которому на некоторых территориях Москвы вводится карантин из-за птичьего гриппа. Были выявлены случаи заболевания диких птиц высокопатогенным гриппом в столичных районах Братеево и Орехово-Борисово Северное.

В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что в Москве нет рисков для жизни и здоровья жителей, так как специалисты не выявили ни одного случая заражения подобным недугом у человека.

