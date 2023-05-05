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Пентагон через Украинский научно-технический центр (УНТЦ) изучал в Азово-Черноморском регионе возможности, которые могут сделать птичий грипп неуправляемым. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов во время брифинга по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности Соединенных Штатов Америки.

"Непосредственно в интересах американского военного ведомства через Украинский научно-технический центр был реализован проект "Пи-444", основной целью которого являлся мониторинг птичьего гриппа среди диких птиц из Азово-Черноморского региона", – заявил он.

По его словам, при осуществлении проекта специалисты США оценивали возможности, при которых передача птичьего гриппа может иметь неуправляемый характер, и нанести экономический ущерб, а также сформировать риски продуктовой безопасности.

Начальник войск РХБЗ подчеркнул, что российское министерство обороны уже сообщало о рисках реализации военно-биологических проектов Пентагона, которые нацелены на изучение способов распространения "экономически значимых инфекций через переносчиков", включая перелетных птиц.

Кириллов пояснил, что через территорию украинского государства мигрируют более 270 видов перелетных птиц. Как раз они могут стать "резервуаром" опасных инфекций.

В Минобороны подчеркнули, что в последние три года птичий грипп нанес ущерб в России более чем на 4,5 миллиарда рублей. Кроме того, специалисты уничтожили свыше 10 миллионов домашних птиц. В странах Европы ущерб был нанесен по сельскохозяйственной отрасли в районе 3 миллиардов рублей.

Специалисты считают, что раньше птичий грипп был сезонным заболеванием в Европе. В настоящее время вспышки гриппа увеличились и фиксируются круглогодично. По данным Всемирной организации здравоохранения, регулярно регистрируются факты межвидового перехода высоко патогенного гриппа птиц с развитием инфекционного процесса и смертностью у людей до 50%. В 2023 году эксперты выявили четыре таких случая в Чили, Камбодже и Китае.

Кириллов считает, что данные факты заставляют по-новому посмотреть на риски осуществления проекта "Ю-Пи-4". Согласно нему, специалисты должны были собрать на украинской территории штаммы, которые обладают высоким эпидемическим потенциалом и способных преодолевать межвидовой барьер.

Ранее Кириллов заявил, что Соединенные Штаты доставили военно-биологическое оборудование с украинской территории на химические и фармакологические предприятия Польши и прибалтийских государств.

Он отметил, что Пентагон планирует создать компоненты биологического оружия и испытать его на жителях Украины и государств по периметру границ России. Планы Пентагона подтверждаются соответствующими документами.



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