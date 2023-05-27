Российская армия уничтожила более 260 военных ВСУ на донецком направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За минувшие сутки российская армия уничтожила свыше 260 украинских боевиков на донецком направлении. Об этом рассказало министерство обороны РФ, опубликовав в своем телеграм-канале ежедневную сводку о ходе спецоперации на Украине.

ВС РФ применили оперативно-тактическую и армейскую авиации, а также использовали огонь артиллерии. В ликвидации вражеских бойцов были задействованы подразделения Южной группировки войск.

"За прошедшие сутки уничтожено более 260 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две гаубицы Д-30", – говорится в публикации оборонного ведомства.

Кроме того, российские силы уничтожили склад боеприпасов 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки в ДНР.

Ранее боец ВС РФ рассказал, как военнослужащие Южной группировки войск взяли в плен две группы противника под Белогоровкой в Луганской Народной Республике. По его словам, в одной из групп насчитывалось больше 10 человек, первая состояла из военных 81-й бригады ВСУ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

