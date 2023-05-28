ВС РФ ликвидировали польскую гаубицу Krab на южнодонецком направлении

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Российская группировка войск "Восток" на южнодонецком направлении барражирующим боеприпасом "Ланцет" ликвидировала польскую самоходную гаубицу Krab. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева.

"Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена польская самоходная артиллерийская установка Krab в районе Елизаветовки. Средствами противовоздушной обороны сбиты беспилотные летательные аппарат Валькирия и Фурия", – поделился Гордеев.

Вместе с этим он заявил, что на запорожском направлении бойцы РФ артиллерийским огнем уничтожили украинский опорный пункт в районе Новоивановки. Кроме того, они ликвидировали минометный расчет в районе Гуляйполя.

Ранее Гордеев рассказал, что на южнодонецком направлении российские силы расчетами самоходных минометов "Тюльпан" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Великой Новоселке. Также ВС РФ нейтрализовали тяжелой огнеметной системой "Солнцепек" живую силу украинской армии в районе Новомихайловки.