ВС РФ поразили пункт иностранных военных в Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы поразили пункт временной дислокации иностранных военных. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

"В районе города Богодухов Харьковской области поражен пункт временной дислокации иностранных наемников", – говорится в сообщении ведомства.

Вместе с этим в оборонном министерстве добавили, что на этом же направлении ВС РФ предотвратили действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Кроме того, в Минобороны поделились, что на херсонском направлении ликвидировали до 10 бойцов Вооруженных сил Украины.

Между тем СМИ выяснили, что уставшая от сражений украинская армия пытается быстро восстановить свои ряды перед контрнаступлением. Отмечалось, что даже с полученным западным вооружением ВСУ все еще не хватает людей, которые могли бы стать ключевым фактором.