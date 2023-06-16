Полянский заявил, что Россия вернется к теме расследования диверсии на "Северных потоках"

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Россия вернется к вопросу о необходимости расследования подрывов "Северных потоков". Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

"Вопрос с расследованием для нас не закрыт и мы к нему вернемся в подходящей форме и в удобное время, если ситуация не изменится", – написал он.

По словам Полянского, Швеция, Германия и Дания "мягко говоря, не торопятся" с проведением национальных расследований. Кроме того, Москва до сих пор не ознакомлена с деталями данных расследований.

Первый зампостпреда обратил внимание, что западные страны вбрасывают в СМИ разные версии произошедшего, виновными в которых выступают "некие самоорганизованные украинцы". По его словам, все эти версии являются попыткой повести следствие по ложному следу, так как теракт такого масштаба мог быть совершен лишь при прямой государственной поддержке.

Полянский также отметил, что США и их союзники до сих пор не представили убедительных опровержений фактов, которые свидетельствуют об их причастности к подрыву.

"Очевидно, что понимание нашей позиции нарастает, что уже неприлично изолирует западников в глазах большей части членов ООН", – резюмировал Полянский.

В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" были зафиксированы три утечки. Первую обнаружили на "Северном потоке – 2" в датской экономической зоне. Две другие – на обеих нитках "Северного потока". Четвертую утечку нашли в экономической зоне Швеции 29 сентября.

Издание Politico 13 июня со ссылкой на источники в разведке Нидерландов сообщило, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный якобы лично руководил операцией по подрыву "Северных потоков".

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