Три страны ЕС отказали РФ в правовой помощи по делу о "Северных потоках" – Захарова

Фото: ТАСС/Zuma/Swedish Coast Guard

Германия, Дания и Швеция отказали российской стороне в правовой помощи и создании совместной следственной команды по делу об утечках на "Северных потоках". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

Указанные государства ранее выпустили совместное заявление, в котором сообщили, что информировали Россию о расследованиях по этому делу.

"Это не соответствует действительности – власти этих стран по-прежнему упорно отказываются от сотрудничества с российской стороной в расследовании данного террористического акта и не предоставляют никаких внятных ответов на наши многочисленные официальные обращения с призывом поделиться релевантной информацией", – поделилась дипломат.

В этой связи и на фоне действий в Совете безопасности ООН Москва сомневается, что расследование этих государств будет эффективным, уточнила Захарова. По ее словам, РФ будет продолжать настаивать на необходимости проведения объективного изучения ситуации.

Ранее в МИД Швеции заявили, что международное право не мешает нахождению государств или судов на месте подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Власти страны привержены конвенции ООН по морскому праву. Из этого следует, что ведомство подтвердило возможность доступа судов РФ к территории подрыва трубопровода.

11 июля прошло заседание Совбеза ООН на тему проблемы диверсий на трубопроводах "Северных потоков". В преддверии мероприятия постпредства Дании, Швеции и ФРГ заверили, что для посещения мест подрывов газопровода нет никаких препятствий.

Из заявления следует, что некоторым судам требуется разрешение, однако все они пользуются свободой плавания в местах взрывов в исключительной экономической зоне Дании и Швеции.

В сентябре 2022 года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" были выявлены три утечки. Первую нашли на "Северном потоке – 2" в датской экономической зоне. Две другие – на обеих нитках "Северного потока". Четвертую утечку обнаружили в экономической зоне Швеции 29 сентября.

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