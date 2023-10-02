В КНДР заявили, что Запад скрывает следы причастности к подрыву "Северных потоков"

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Соединенные Штаты и западные страны пытаются скрыть следы своей причастности к подрывам "Северных потоков". Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на слова главы департамента МИД КНДР по вопросам РФ Кима Чон Гю.

Таким образом дипломат прокомментировал то, что США и страны Запада отказали законным запросам России на участие в расследовании теракта и проведении совместного международного расследования под юрисдикцией ООН, а также не уведомили РФ о ходе проведения расследования.

Ким Чон Гю добавил, что международное сообщество должно поддержать требования российской стороны по расследованию взрывов на газопроводах.

Ранее американский публицист Сеймур Херш заявил, что администрация американского лидера Джо Байдена приняла решение о диверсиях на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", боясь потерять влияние на Германию и Западную Европу в целом на фоне поставок дешевого российского газа.

После этого представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала, чтобы администрация Байдена прокомментировала собранные журналистом доказательства причастности американцев к диверсии на газопроводах.

Утечки газа выявили на "Северных потоках" в конце сентября 2022 года. В целом было зафиксировано четыре повреждения. Из-за этого поставки газа по трубопроводам были заморожены. Владимир Путин назвал инцидент актом международного терроризма.

Сеймур Херш опубликовал новые подробности взрывов на "Северных потоках"