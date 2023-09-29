Россия распространила проект заявления председателя Совбеза ООН по "Северным потокам"

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Российская сторона распространила проект заявления председателя Совбеза ООН по подрыву "Северных потоков". Об этом в своем телеграм-канале сообщил первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Посмотрим, какие маневры будут предпринимать наши западные коллеги, чтобы избежать выражения Советом четкой позиции в этой связи", – добавил Полянский.

Ранее американский публицист Сеймур Херш заявил, что администрация американского лидера Джо Байдена приняла решение о диверсиях на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", боясь потерять влияние на Германию и Западную Европу в целом на фоне поставок дешевого российского газа.

После этого представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала, чтобы администрация Байдена прокомментировала собранные журналистом доказательства причастности американцев к диверсии на газопроводах.

Утечки газа выявили на "Северных потоках" в конце сентября 2022 года. В целом было зафиксировано четыре повреждения. Из-за этого поставки газа по трубопроводам были заморожены. Владимир Путин назвал инцидент актом международного терроризма.

Сеймур Херш опубликовал новые подробности взрывов на "Северных потоках"