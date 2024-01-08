Польские чиновники скрывали улики о подозреваемых во взрывах на "Северных потоках" – СМИ

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Польские чиновники скрывали доказательства о передвижении по стране подозреваемых во взрывах на трубопроводах "Северные потоки", а также неохотно шли на сотрудничество со следствием, сообщает газета Wall Street Journal.

По ее данным, следствие считает, что атаку на газопроводы совершили с территории Украины через Польшу, но из-за неспособности Варшавы сотрудничать сложно установить, знало ли об этом бывшее польское правительство или нет.

Также следователи утверждают, что несколько польских агентств безопасности отказались делиться кадрами подозреваемых с камер видеонаблюдения. Более того, чиновники из ряда ведомств, среди которых агентство внутренней безопасности Польши, не отвечали на запросы и искажали информацию.

Отмечается, что следователи из Германии ждали как минимум два месяца, чтобы добиться встречи с польскими коллегами.

Утечки газа зафиксировали на "Северных потоках" в конце сентября 2022 года. В общей сложности было выявлено четыре повреждения. Из-за этого поставки газа по трубопроводам были прекращены.

Позднее в СМИ появилась информация, что подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" координировал украинский полковник. Отмечалось, что он занимался логистическими вопросами и поддержкой команды из шести человек. Последняя арендовала яхту и использовала оборудование для глубоководного погружения, чтобы заложить взрывчатку.

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