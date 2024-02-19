В ФРГ проверяют возможное раскрытие гостайны при планировании "Северного потока – 2" – СМИ

Фото: 123RF/valentinivantsov

Немецкая генеральная прокуратура начала проверку в связи с предполагаемым раскрытием государственной тайны во время планирования трубопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает издание Bild.

Так, в 2018 году горное ведомство Штральзунда разместило на своем сайте разрешение на планирование газопровода. В документе нашли информацию Минобороны Германии под грифом VS-NfD – секретная информация, предназначенная только для служебного пользования.

В прокуратуре отметили, что данные сведения, в частности, содержали информацию о районах действия подлодок Североатлантического альянса.

В декабре прошлого года Минобороны ФРГ уведомило о начале проверки в отношении сотрудников горного ведомства Штральзунда, которым теперь грозит до пяти лет тюрьмы за разглашение гостайны.

Оборонное ведомство подчеркнуло, что в результате инцидента был нарушен прямой абсолютный запрет на передачу информации, которая позволяет сделать выводы о возможностях проведения военных операций.

Ранее оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" потребовала от правительства республики опубликовать данные расследования подрывов "Северных потоков".

Депутат Бундестага от фракции Евгений Шмидт уточнил, что его партия хочет знать все детали расследования, которые касаются ряда актуальных событий, например, выхода шведской стороны из следствия по вопросу терактов.

До этого официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что кабмин Германии все еще заинтересован в раскрытии взрывов на нескольких газопроводах "Северный поток".

Утечки газа зафиксировали на "Северных потоках" в конце сентября 2022 года. В общей сложности было выявлено четыре повреждения. Поставки газа по трубопроводам были прекращены.

Новости мира: прокуратура Швеции закрыла дело о терактах на "Северных потоках"