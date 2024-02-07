Кабмин Германии заявил о заинтересованности в раскрытии взрывов на "Северных потоках"

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Кабмин Германии все еще заинтересован в раскрытии взрывов на нескольких газопроводах "Северный поток". Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, пишет ТАСС.

"Также очевидно, что мы приняли к сведению то, что сегодня ясно заявили шведские следователи", – сказал Хебештрайт.

Все вопросы, в том числе и по возможно переданных шведской стороной материалах дела, стоит задавать органам, которые занимаются расследованием взрывов, напрямую, уточнил он.

Генпрокуратура ФРГ ранее заявила о продолжении расследования инцидента на "Северных потоках". Однако там "принципиально" не стали раскрывать детали "международного сотрудничества", когда сотрудников спросили о возможном обмене данных со Стокгольмом.

В среду, 7 февраля, прокуратура Швеции приняла решение остановить расследование теракта. Специалисты установили, что юрисдикция страны не распространяется на этот случай и поэтому расследование должно быть закрыто. При этом подчеркивалось, что граждане страны и сама шведская сторона не являлись участниками диверсии.

С свою очередь, в Дании объявили о возможном новом заявлении по поводу собственного расследования, которое там еще формально не завершили.

Утечки газа зафиксировали на "Северных потоках" в конце сентября 2022 года. В общей сложности было выявлено четыре повреждения. Поставки газа по трубопроводам были прекращены.

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