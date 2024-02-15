Газопровод Balticconnector могут ввести в эксплуатацию 22 апреля

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Газопровод Balticconnector будет вновь введен в эксплуатацию 22 апреля этого года. Об этом заявляет финский оператор Gasgrid.

Однако при этом в сообщении уточняется, что ремонт должен быть реализован в соответствии с планом работ. Только при соблюдении этого условия, как сообщает оператор, газопровод введут в эксплуатацию в обозначенную дату.

Сам ремонт, по информации из пресс-релиза, запланирован на начало марта и продлится он примерно 4 недели. Оператор уточнил, уже подготовлено необходимое оборудование и выбраны основные партнеры.

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки 8 октября. Еще тогда появилась информация, что трубопровод сможет вернуться к работе не ранее апреля 2024 года.

В канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте, в свою очередь, не отрицают и того факта, что газопровод мог быть поврежден из-за диверсии. Как заявлял министр охраны окружающей среды и климата Кай Мюккянен, повреждение могло произойти из-за внешних сил.

Спустя время центральная криминальная полиция Финляндии объявила, что на месте повреждения газопровода Balticconnector был обнаружен якорь, который мог принадлежать китайскому судну. Правоохранители уже связались с властями КНР, чтобы расширить сотрудничество двух стран в раскрытии дела.



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