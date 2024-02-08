Немецкая оппозиция потребует от властей ФРГ раскрыть детали расследования подрывов СП

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Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" потребует от правительства республики опубликовать данные расследования подрывов "Северных потоков". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на депутата Бундестага от фракции Евгения Шмидта.

Он уточнил, что его партия хочет знать все детали расследования, которые касаются ряда актуальных событий, например, выхода шведской стороны из следствия по вопросу терактов.

"Если Стокгольм его прекращает, он может поделиться с немецкими следственными органами своими результатами, и возможно появятся дополнительные улики", – сказал Шмидт.

По его словам, во фракции "Альтернатива для Германии" хотят получить ответ от правительства в течение полугода.

Вместе с тем Шмидт добавил, что следствие в действительности не ведется, а Генпрокуратура ФРГ не предоставляет никакой информации. Политик уточнил, что его депутатские запросы были проигнорированы правительством, поскольку дело стоит под грифом "секретно".

Накануне прокуратура Швеции решила завершить расследование диверсии на "Северных потоках". Ведомство установило, что шведская сторона, а также ее граждане, не причастны к терактам на газопроводах. В качестве причины завершения дела в прокуратуре назвали то, что саботаж не был направлен против интересов Стокгольма.

Ситуацию не оставили без внимания в Кремле и министерстве иностранных дел России. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение Швеции примечательным, отметив, что ему интересно, как подойдут к расследованию в Германии.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила решение шведской стороны страхом раскрыть правду. Дипломат обвинила власти Швеции в изначальной демонстрации несерьезности намерений "довести дело до конца и вообще заниматься делом".

Захарова также выразила сожаления из-за того, что Москва не может получить никакой информации от Швеции, ФРГ и Дании по расследованию диверсии на "Северных потоках".

После обнародования решения шведской стороны, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заверил общественность в заинтересованности кабмина республики в раскрытии этих терактов. Параллельно этому в Дании допустили заявление по расследованию на "Северных потоках" в ближайшее время.

Подрыв "Северных потоков" произошел в конце сентября 2022 года. На тот момент были выявлены четыре утечки. Из-за этого поставки газа по трубопроводам пришлось остановить.

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